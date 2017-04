Alben von The Magnetic Fields, Eric Andersen und eine Retrospektive des „Brain“-Labels wenden sich an anspruchsvolle Hörer. Die bekommen etwas geboten.

In dem Song „Lovers' Lies“ auf seinem neuen Album „50 Song Memoir“ reflektiert der amerikanische Sänger und Songschreiber Stephin Merritt über die Liebe – und die zerstörerische Kraft der Lüge. „Lovers' lies, lovers' lies / They are only lullabies / Please remind me to devise / A sound to drown out lovers' lies“, mit diesem von Merritts Bariton herausgequetschten Zeilen möchte sich das lyrische Ich vor dem süßen Gift der Lüge schützen. Kaum jemand ist berufener als Stephin Merritt, sich mit der Liebe auseinanderzusetzen. 1999 brachte er mit seiner Band The Magnetic Fields das Album „69 Love Songs“ heraus. Der Titel war Programm, nicht weniger als 69 Variationen breitete Merritt auf drei CDs aus. Ein großer Wurf.

Der 1965 geborene amerikanische Musiker – Sänger, Komponist, Texter und Multiinstrumentalist in einem – hat seinen 50. Geburtstag zum Anlass genommen, um jedes Jahr seiner Existenz auf Erden mit einem Song zu würdigen. Mehr als 100 Instrumente kommen dabei zum Einsatz.

Liebeserklärung an die Metropole New York

„50 Song Memoir“ startet mit dem Jahr 1966 und endet mit 2015. „Lovers' Lies“ verbindet Merritt mit 1998. Das Horrorjahr 2001 spiegelt der Musiker in dem Lied „Have You Seen It In The Snow?“. Es ist eine Liebeserklärung an die Metropole New York. Sie ist schön im Sommer, singt Merritt. „But have you seen it in the snow? / When every light has a halo / When it snows all night / And the world glows white / In the morning light / Oh, have you seen it in the snow?“ Der Schnee steht für die Rauchwolken und den Schmutz, die New York nach dem Anschlag auf die Twin Towers in ein Höllenbild verwandelten.

Stilistisch ist Merritt gern mit Ukulele und billigen Synthesizern unterwegs. Er schafft den Spagat zwischen Leierkastengedudel und Avantgarde, New Wave und Dancepop, Balladenpathos und Minimalismus. Die lakonische Schwermut und die selbstironische Gelassenheit, die dieser geniale Eklektiker in seinem Gesang ausdrückt, sind unübertroffen. Findet man in den 50 Songs die wahre Geschichte des schwulen Sohnes einer alleinerziehenden Hippie-Mutter? Wohl kaum. Stephin Merritt und die Magnetic Fields schaffen Kunst, keine klassische Autobiografie. Nun ja, abgesehen von Stücken wie „Be True To Your Bar“.

In diesem Text geht es um originelle CD-Neuerscheinungen. Dafür qualifiziert sich der 1943 geborene amerikanische Sänger und Songschreiber Eric Andersen mit links. Hätte der Punk bereits 1812 existiert, glaubt er, wäre der englische Dichter Lord Byron als erster „bad boy of rock“ in die Kulturgeschichte eingegangen. Andersen hat dem großen Romantiker Byron ein in Köln eingespieltes Album geschenkt, auf dem er Texte des Dichters vertont und um eigene Songs ergänzt, die sich mit dem Leben Byrons beschäftigen. „Mingle With The Universe: The Worlds Of Lord Byron“ ist eine gefühl- und kunstvolle Hommage in Moll, mal balladesk, mal folkig bewegt. Nick Cave hätte das nicht besser hinbekommen. Michele Gazichs Geige setzt auf diesem Album unwiderstehlich schwermütige Akzente.

Andersen setzt mit seinen Kollegen Gazich, Inge Andersen, Giorgio Curcetti, Cheryl Prashker und Paul Zoontjens sein ästhetisches und pädagogisches Programm perfekt um: „Mein Hauptanliegen ist es ja, einer möglichst jungen Generation zum Teil längst vergessene Literaten und deren Arbeiten zugänglich zu machen. 2014 hatte ich mir zu diesem Zweck Albert Camus vorgeknöpft, jetzt Lord Byron. Und als nächstes werde ich mir Heinrich Böll zur Brust nehmen, für den freiheitliche Demokratie alles war.”

Auch die Scorpions waren einmal jung. es gab ein Leben vor „Wind Of Change“. Die in jeder Hinsicht grandiose Edition „The Brain Box – Cerebral Sounds Of Brain Records 1972-1979“ startet ihre erste von acht CDs mit dem Scorpions-Song „Leave Me“ aus dem Jahr 1972. CD Nummer acht dokumentiert das Brain-Festival in der Essener Grugahalle 1978 und endet mit „Inner Voice“ von Ruphus. Dazwischen versammelt die schöne Box (inklusive Booklet und Tragetasche) insgesamt 83 Highlights aus der Ära des Kraut-Rock und der sich rasant entwickelnden internationalen Popmusik der 70er Jahre.

Das Label „Brain“, das unter dem Dach der Hamburger Firma Metronome zu Hause war, hatte Bands wie die Scorpions, Jane, Guru Guru, Tangerine Dream, Novalis, Embryo, Birth Control und Atomic Rooster im Portfolio. Sie nahmen sich noch Zeit für ihre Musik. Endlos anmutende, komplexe und Stereoeffekte ausreizende Nummern zeugen vom langen Atem der Songproduzenten und von der Empfänglichkeit der Songkonsumenten. Drogen waren auch im Spiel.

Das Schöne an dieser Retrospektive liegt in der Wiederbegegnung mit einer Vergangenheit, die alles andere als tot ist. Nehmen wir „Daytime“ von Jane. Die Zeilen „Day time it's not my time / I can not see the light / Night time is the right time / Cause my eyes are blind“, das Lamento des Sängers, die insistierende Orgel, die entfesselten Gitarren, die hämmernden Drums: Acht immer noch aufregende Minuten, die man nicht missen möchte. Ebenso wenig die zehn Minuten, die „Oxymoron“ von Guru Guru dauert. Oder „Radio Marrakesch“ von Embryo (9:46). Allesamt Expeditionen in vorher unbekannte Soundlandschaften. Sie wieder oder neu zu entdecken, ist ein großes Vergnügen.

