Staffelaufakt mit Neu-Löwe Nils Glagau

Bonn. Zum Staffelauftakt der "Höhle der Löwen" hat der Auftritt eines 19-Jährigen die Investoren beeindruckt und einen Deal über 700.000 Euro ausgehandelt. Doch auch die anderen Gründer überzeugten.

Von Sebastian Meltz, 03.09.2019

Die Höhle der Löwen ist zurück – und das Rudel hat Zuwachs bekommen. Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau stößt als Neu-Löwe zu den Investoren. Zum Start der sechsten Staffel haben Glagau, die Bonner Start-up-Legende Frank Thelen, Beauty-Expertin Judith Williams, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl und Medienunternehmer Georg Kofler um die Gunst der Gründer mit den besten Geschäftsideen gebuhlt.

Um die Investoren zu überzeugen – Pro Pitch sitzen fünf „Löwen“ in der „Höhle“ – haben die Gründer und Unternehmer in der ersten Folge die unterschiedlichsten Produktideen präsentiert: das Bratpulver „Paudar“, das Tattoo-Gel „JAGUA for YOU“, das Trainingskonzept „Sphery“, die Lern-App „Skills4School“ und die „Wheelblades“, die einen Rollstuhl in einen Schlitten verwandeln.

„Paudar“ – Bratpulver soll das Öl in der Pfanne ersetzen

Bestreuen, braten, genießen – Johannes Schmidt (33) und Deniz Schöne (32) aus Düsseldorf wollen mit ihrem rein pflanzlichen Bratfett aus der Streudose die Kochwelt auf den Kopf stellen. Die beiden Gründer versprechen nicht nur weniger Fettspritzer auf der Herdplatte, sondern auch insgesamt viel weniger Fett beim Kochen: Wer „Paudar“ statt Öl einsetze, spare bis zu 90 Prozent „bei gleichem, wenn nicht sogar besserem Bratergebnis“.

Das sind die Investoren bei "Die Höhle der Löwen" Foto: Werksfoto Nils Glagau führt seit 2009 das Unternehmen Orthomol.

Foto: VOX / Benno Kraehahn Frank Thelen, geboren am 10. Oktober 1975, ist einer der führenden europäischen Seriengründer und gehört zu den erfolgreichsten Frühphasen-Investoren.

Foto: VOX / Benno Kraehahn Der Bonner gründet seit über zwei Jahrzehnten Start-ups und hat mit seinen Produkten über 100 Millionen Kunden in mehr als 60 Ländern erreicht.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer Durch seine eigenen Gründungen weiß er, wie hart es ist, am Anfang einer Firma zu stehen oder sogar zu scheitern und wieder neu zu starten: Im Jahr 2000 stand er selbst kurz vor der privaten Insolvenz und kennt so die Höhen und Tiefen eines Unternehmers aus allen Perspektiven.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer Heute engagiert sich Frank Thelen unter anderem als Investor bei „Outbank“, „Lilium Aviation“ und „hole19“.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer 2014 verkaufte er seine myTaxi-Beteiligung an Daimler, 2015 seine Wunderlist-Beteiligung an Microsoft.

Foto: VOX / Stefan Gregorowius Für seine unternehmerischen Tätigkeiten wurde er unter anderem mit dem „Microsoft Innovate4Society-Award“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet. Seit 2014 begibt sich Frank Thelen in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ bei VOX auf die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten.

Foto: VOX / Benno Kraehahn Ralf Dümmel, der am 02. Dezember 1966 in Bad Segeberg geboren wurde, begann seine Karriere bei DS Produkte im Jahr 1988 als Verkaufsassistent.

Foto: VOX / Benno Kraehahn In den darauffolgenden Jahren übernahm er innerhalb des Handelsunternehmens immer mehr Verantwortung, wurde 1996 Gesellschafter und im Juni 2000 Geschäftsführer.

Foto: VOX / Rieka Anscheit In seiner langjährigen Laufbahn hat Ralf Dümmel alle Facetten des Handelswesens kennengelernt, das Unternehmen DS Produkte zu seiner heutigen Größe aufgebaut und sich den Ruf als Spezialist für Produktion und Vertrieb von Non-Food-Produkten erarbeitet.

Foto: VOX / Stefan Gregorowius Heute beschäftigt DS Produkte an den Unternehmens-Standorten Stapelfeld bei Hamburg und Gallin in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 400 Mitarbeiter und ist einer der europaweit größten Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für Versand-, Lebensmittel- und Einzelhändler sowie Discounter.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer So aufgestellt erwirtschaftet Ralf Dümmel mit seiner Firmengruppe DS Produkte im Jahr 2015 rund 250 Millionen Euro Umsatz. Das Sortiment umfasst mehr als 4.000 Artikel unter anderem aus den Bereichen Haushalt, Kleinelektro, Reinigung, Outdoor, Beauty und Fitness.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer Viele Wochen im Jahr ist Ralf Dümmel in der ganzen Welt unterwegs, um Lieferanten und Kunden zu treffen. Vor allem Asien gehört zu den Gebieten, in denen er sich bestens auskennt. Der Vater von drei Kindern lebt in Hamburg, ist großer Fußballfan und liebt gutes Essen.

Foto: VOX / Benno Kraehahn Judith Williams, geboren am 18. September 1971 in München, ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin, die mit der „Judith-Williams-Markenwelt“ die größte europäische Teleshopping-Marke im internationalen Verkaufsfernsehen vertreibt.

Foto: VOX / Benno Kraehahn Sie studierte klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln sowie Ballett an der „Royal Academy of Music“ in London. Nach zahlreichen Erfolgen als Sängerin wurde bei Judith Williams ein Tumor entdeckt – die anschließende Hormontherapie führte zu einem Stimmverlust, der ihre Karriere als Sängerin zunächst beendete.

Foto: VOX / Stefan Gregorowius 1999 startete sie daraufhin als Verkaufs-Moderatorin beim Teleshopping-Sender QVC. Ein Jahr später wechselte sie zum Shopping-Sender H.O.T., der heute als HSE24 bekannt ist. 2007 gründete sie die „Judith Williams GmbH“, über die sie ihre eigene Luxus-Kosmetik-Linie ins Leben rief.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer Die erste Teleshopping-Show mit ihren Produkten sorgte für den bis dato erfolgreichsten Marken-Launch in der Geschichte von HSE24 – unter anderem wurde eine Creme mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Judith Williams gründete daraufhin die „Judith-Williams-Marken-Welt“, die Mode, Schmuck, Parfum und mehr als 800 Luxus-Kosmetik-Produkte führt.

Foto: Bernd-Michael Maurer / VOX Neben ihren Shows bei HSE24 im deutschsprachigen Raum präsentiert sie ihre Produkte inzwischen auch bei HSE24 in Russland, sowie bei QVC in Großbritannien und Frankreich mit großem Erfolg. Rund 100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Judith Williams ihre kreativen Ideen und Innovationen umsetzen kann.

Foto: VOX / Bernd-Michael Maurer Mit ihrer Markenwelt sorgt Judith Williams für einen jährlichen Gesamtumsatz von weit über 150 Millionen Euro im Teleshopping. Seit 2014 ist sie als Investorin bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ im Einsatz.

Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Foto: VOX / Benno Kraehahn Der 1959 in Bremen geborene Unternehmer, Investor und Berater Carsten Maschmeyer ist eine der bekanntesten und wohlhabendsten Wirtschaftspersönlichkeiten Deutschlands.

Foto: VOX / Benno Kraehahn Schon kurz nach dem Abitur entdeckte er seine Leidenschaft für die Finanzbranche. Das von ihm gegründete Finanzunternehmen baute er in Rekordzeit von einer Ein-Mann-Firma zu einem M-DAX-Konzern mit 10.000 Mitarbeitern auf.

Foto: VOX / André Schrieber 2007 kaufte ein Schweizer Lebensversicherer das Unternehmen für 1,9 Milliarden Franken. Heute vereint Maschmeyer unter dem Dach der Maschmeyer Group seine gesamten Aktivitäten.

Foto: VOX / André Schrieber Mit seiner Investmentgesellschaft ALSTIN beteiligt er sich an Wachstumsunternehmen in Zukunftsbranchen, über die Paladin Asset Management Investment AG investiert er in börsennotierte, unterbewertete Firmen, und mit dem eigens für „Die Höhle der Löwen“ neu aufgesetzten Frühphasenfinanzierer Seed & Speed hilft Maschmeyer mit seiner Finanzkraft und seinem Kompetenzteam den Start-ups.

Foto: VOX / André Schrieber Als Referent an Hochschulen, bei Kongressen oder Firmenveranstaltungen teilt der Wahlmünchner (lebt dort mit seiner Ehefrau Veronica Ferres) seine vielfältige Wirtschaftsexpertise mit anderen. Seine Bücher „Selfmade“ und „Die Millionärsformel“ machten ihn zum Bestsellerautor. Carsten Maschmeyer verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Familie und seinen Freunden, in der freien Natur, mit Ausdauersport oder als Sammler zeitgenössischer Kunst.

Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



12,5 Prozent Firmenanteile bieten die Gründer den Investoren, damit sie ihr Produkt im Massenmarkt etablieren können. 125.000 Euro wollen sie dafür haben – vier von fünf Löwen beißen an. Am Ende gewinnt Ralf Dümmel den hart umkämpften Deal. Er bietet 200.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile und die Aussicht, das Produkt in die Regale der großen Supermärkte zu bringen. „Was willst du mehr, das ist doch Hammer,“ befindet Dümmel.

„Wheelblades“ – Mit dem Rollstuhl stabil im Schnee unterwegs

Patrick Mayer (40) traut sich ebenfalls in „Die Höhle der Löwen“ und stellt sein Start-up „Wheelblades“ vor. Der begeisterte Wintersportler hatte – auf dem Sprung zur Profikarriere – einen schweren Snowboardunfall und ist seitdem auf einen Rollstuhl und Gehhilfen angewiesen. Seine „Wheelblades“ ermöglichen ihm und anderen Menschen mit Bewegungseinschränkungen, auch mit dem Rollstuhl auf Schnee vorwärts zu kommen. Die kleinen Kufen, die in verschiedenen Größen angeboten und unter die Vorderräder gesteckt werden, funktionieren auch mit Kinderwagen oder Rollatoren.

Eine halbe Million Euro Privatkapital hat Mayer bereits investiert, 100.000 und Know-how in Sachen Vertireb und Marketing will Mayer von den Löwen zusätzlich. Dafür bietet der 40-Jährige zehn Prozent seines Ein-Mann-Unternehmens. Doch so angetan sich Löwen auch von der Idee und dem inspirierenden Unternehmergeist Mayers zeigen, so skeptisch begegnen sie dem Nieschenprodukt. Keiner der Investoren sieht sich als adäquater Partner. So verlässt Mayer die „Höhle der Löwen“ ohne Kapital, aber erhobenen Hauptes.

Foto: TVNOW/Frank W. Hempel Patrick Mayer (40) ist nach einem Snowboardunfall auf einen Rollstuhl und Gehhilfen angewiesen.

„JAGUA for YOU“ – Das Tattoo für Unentschlossene

Janet Carstensen (37) präsentiert den Löwen eine Weltneuheit, wie sie selbst sagt: Eine Tattoo-Flüssigkeit, die nach 14 Tagen rückstandslos von der Haut des Anwenders wieder entfernt werden kann. Man trägt das Gel und das gewünschte Motiv selbst auf, nach 24 bis 36 Stunden ist das temporäre Tattoo fertig.

150.000 Euro fordert Carstensen für 15 Prozent ihrer Firmenanteile. Ihr Produkt weckt vor allem die Neugier von Judith Williams und Nils Glagau. Die beiden Löwen handeln mit der 37-Jährigen einen gemeinsamen Deal aus und investieren 150.000 Euro für 30 Prozent der Anteile – 15 zu Händen Judith Williams', 15 Prozent zu Händen Nils Glagaus. Für die Unternehmerin geht ein großer Wunsch in Erfüllung: „Ich habe meine Traumlöwen bekommen.“

"Sphery" – Die Gamification von Fitnessübungen

Die Gründer Stephan, Anna und Helko haben mit „Sphery“ ein innovatives Fitnessgerät entwickelt, das Gaming und Fitness miteinander verbindet. Als Anwender absolviert man – umgeben von drei großen Bildschirmen in einer Art offenem Raum – auf spielerische Art und Weise ein virtuelles Rennen, indem diverse Fitness-Übungen ausgeführt werden. Georg Kofler schneidet im Selbstversuch bei eher trägem Reaktionsvermögen bescheiden ab.

Für zehn Prozent der Firmenanteile fordern die Gründer eine halbe Million Euro, stehen allerdings noch ganz am Anfang. Weil das Produkt noch nie im Alltag eines Fitnessstudios getestet wurde, schrecken die Löwen vor einer Investition zurück.

„Skills4School“ – Die Lern-App für Schüler

Rubin Lind (19) hat seine Start-up-Karriere im Kinderzimmer gestartet. Mit der App „Skills4School“ will er antiquiierte Lernmethoden durch ein digitales, interaktives und individuelles Angebot für Schüler ablösen. Mit Hilfe der Löwen möchte Lind sein Unternehmen, in dem er bereits mehrere Mitarbeiter beschäftigt, auf das nächste Level heben – und fordert 700.000 Euro für 14 Prozent der Firmenanteile.

Angesichts dieser Summe geraten die Löwen ins Stutzen. Die Bewertung sei „stratosphärisch“, sagt Georg Kofler. Doch als der Jungunternehmer die Bereitschaft signalisiert, diese Bewertung noch einmal zu überdenken, wittern Kofler und Carsten Maschmeyer doch noch einen Deal. Die beiden Investoren unterbreiten ein gemeinsames Gegenangebot: 700.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile. In einer weiteren Verhandlungsrunde lassen sie sich gar auf 28 Prozent runterhandeln. Doch der 19-Jährige bleibt ein harter Verhandlungspartner, nennt mit 25 Prozent seine Schmerzensgrenze – und verlässt die „Höhle der Löwen“ mit einem deutlichen „Nein“.

Beeindruckt vom „straighten“ Auftritt Linds wirken Maschmeyer und Kofler nahezu perplex – und holen den Jungunternehmer kurzerhand zurück, um ihm ein letztes Angebot zu unterbreiten: 700.000 Euro für 25,01 Prozent der Firmenanteile. Es kommt zum Deal.

Mehr zum Thema "Höhle der Löwen" gibt es in unserem Special.