Kolumne zur Karriere des Ausrufezeichens

Bei vielen Menschen, prominent oder nicht, geht es nicht mehr ohne Ausrufezeichen. Im Weißen Haus residiert sogar ein fleischgewordenes, meint Kolumnist Ulrich Bumann, der lieber den schlichten Punkt benutzt.

Von Ulrich Bumann, 11.03.2017

Donald Trump ist auch so einer. Er kann es einfach nicht lassen. Es reicht ja nicht, allen per Twitter ein schönes Wochenende zu wünschen. Punkt und fertig. Bei Donald heißt das: „Wishing everyone a beautiful weekend!“ Ohne Ausrufezeichen geht nichts bei ihm. Der Mann ist sozusagen ein fleischgewordenes Ausrufezeichen. Läuft’s gut im Weißen Haus? Klar doch: „White House is running very well!“

Bei derart wunderlichen Einschätzungen wird man heftig daran erinnert, dass in Sprachlehren vergangener Jahrhunderte das Ausrufezeichen auch als „Verwunderungszeichen“ geführt wurde. Mit solch feinsinnigen sprachhistorischen Betrachtungen werden sich diejenigen, die dem twitternden Donald nichts abgewinnen können, nicht aufhalten lassen. Sie setzen auf einen groben Klotz noch ein paar grobe Keile drauf. „Der Typ ist völlig durch!!!“ heißt das dann oder: „Den nimmt doch keiner mehr ernst!!!!!!“.

Man muss nicht unbedingt aufs wildgewordene Amerika schauen, um den Siegeszug (oder die Inflation) des Ausrufezeichens zu verfolgen. Ein deutscher Automobilkonzern beispielsweise verlost Tickets für die Viertelfinal-Begegnungen im Fußball-Pokal. „Das Finale rückt immer näher!“, schreien uns die PR-Strategen an, „nur noch acht Mannschaften sind im DFB-Pokal!“ Ja, was denn sonst, liebe Freunde? Das ist der Sinn von Pokalspielen, dass man sich dem Finale unaufhaltsam nähert, und es ist auch keine Überraschung, dass an einem Viertelfinale exakt acht Mannschaften teilnehmen. Was gibt es da auszurufen?

Aber es ist kein Entkommen vor dem Ausrufezeichen. Die Kurzform unserer Mitteilungen per E-Mail, Facebook oder Twitter hat es ihm leicht gemacht, seine Karriere auch jenseits des lyrischen Expressionismus zu starten. Man gibt das Ausrufezeichen mit vollen Händen aus, immer mitten hinein in mehr oder meistens minder wichtige Texte. Es langt nicht, dass etwas super oder geil ist – unter total super! oder megageil! tut’s kaum noch jemand. Es scheint so, als sei die Flut der Ausrufezeichen ein Abbild unserer Gesellschaft: Hysterie und Übertreibung gehören zur Tagesordnung.

Für den Duden ist das Ausrufezeichen zunächst mal ein „Satzzeichen in Form eines senkrechten Strichs mit einem Punkt darunter, das nach Ausrufe-, Wunsch- und Aufforderungssätzen sowie nach Ausrufewörtern steht“. Und er merkt an: „Das Ausrufezeichen verleiht dem Vorangehenden einen besonderen Ausdruck.“ Genau darum dürfte es gehen: Jedermann heute will am lautesten schreien, will sich in einem Klima, das nicht selten von Hass und Wut geprägt ist, mit Nachdruck Gehör verschaffen. Für Zwischentöne und Abstufungen bleibt kein Platz. Adorno hatte schon recht, wenn er das Ausrufezeichen als „verzweifelte Schriftgebärde“ einordnete, „die vergebens über die Sprache hinausmöchte“.

Die besinnungslose Anwendung des Ausrufezeichens hat vielleicht auch mit Hilflosigkeit zu tun und mit deren anderer Seite, der Aggressivität. Donald Trump etwa teilt uns mit, dass die „Lügenpresse“ der Feind des amerikanischen Volkes ist. Da reicht das gemeine Ausrufezeichen schon nicht mehr aus, die Großschreibung muss her. „The FAKE NEWS media ist not my enemy, it is the enemy of the American People!“

Was würde Terry Pratchett, der britische Fantasy-Schriftsteller, zu dieser interessanten Mischform sagen? Nach Pratchetts Einschätzung sind schon drei Ausrufezeichen „ein sicheres Zeichen für einen kranken Kopf“ und fünf davon stehen dafür, „dass jemand seine Unterhose auf dem Kopf trägt“. So weit muss es nicht kommen. Abrüstung ist angesagt. Also: Ruhe jetzt! Schluss mit den Ausrufezeichen! Einen schönen Tag, ganz entspannt und ohne Ausrufezeichen. Punkt.