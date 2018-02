Sensibler Film über Romy Schneider

Mehr als eine Romy-Schneider-Hommage: Marie Bäumer am Strand von in Quiberon.

Berlin. „3 Tage in Quiberon“ mit Marie Bäumer ist bisher der mit Abstand beste Film des Wettbewerbs der Berlinale. Daneben überzeugt ein Drama über das Attentat in Utøya.

Von Martin Schwickert, 19.02.2018

Terrorismus ist ein Thema, das seit den 1970er Jahren leider nichts an seiner Aktualität verloren hat, auch wenn sich die Motive und Ideologien, mit denen er seine Taten rechtfertigt, stark verändert haben.

Gleich zwei Beiträge im diesjährigen Berlinale-Wettbewerb beschäftigten sich auf grundlegend verschiedene Weise mit terroristischer Gewalt. Mit einer multiperspektivischen Erzählung erinnert José Padilhas „7 Tage in Entebbe“ (Außer Konkurrenz) an die Entführung der Airfrance-Maschine am 27. Juni 1976 durch zwei Mitglieder der deutschen „Revolutionären Zellen“ und ihren beiden palästinensischen Gesinnungsgenossen. 248 Passagiere wurden damals im ugandischen Entebbe festgehalten, um Mitkämpfer aus deutschen und israelischen Gefängnissen frei zu pressen, bis die israelische Armee die Geiselnahme mit einem spektakulären Einsatz beendete.

Daniel Brühl schlüpft in die Rolle des deutschen Linksextremisten Wilfried Böse. Der brasilianische Regisseur Padilhas, der 2008 für „Tropa de Elite“ mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, gelingt ein intelligenter und hochfunktionaler Polit-Thriller, der vor allem auf traurige Weise deutlich macht, wie wenig sich während der letzten vierzig Jahre im Nahost-Konflikt verändert hat.

Ganz aus der Sicht der Opfer nähert sich der norwegische Wettbewerbsbeitrag „Utøya, 22. Juli“ von Erik Poppe den traumatischen Ereignissen im Sommer 2012 an, als ein rechtsextremer Gewalttäter zunächst in Oslo eine Autobombe zündete, um danach auf der nahegelegenen Insel Utøya ein Jugendlager „Norwegischen Arbeiterpartei“ zu überfallen, wobei 69 Menschen ums Leben kommen. 72 Minuten wütete der hoch bewaffnete Amokläufer auf der Insel. 72 Minuten dauert auch der Film, der in einer einzigen Einstellung ohne Schnitt gedreht wurde. Die junge Andrea Bernzen ist herausragend in der Rolle der 19-jährigen Kaja, Aussichten auf einen Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin haben dürfte.

Ein echter Glücksfall für den Film

Den hätte allerdings auch Marie Bäumer sehr verdient, die in Emily Atefs „3 Tage in Quiberon“ als Romy Schneider auf der Leinwand zu sehen war. Seit Beginn ihrer Karriere wurde Bäumer immer wieder mit der europäischen Filmikone verglichen, aber nicht nur wegen der äußerlichen Ähnlichkeiten ist sie ein echter Glücksfall für diesen Film. Mit einer geradezu traumwandlerisch sicher ausbalancierten Performance lässt Bäumer Romys zerbrechlichen Seelenzustand ebenso ihre enorme Anziehungskraft Gestalt annehmen. Dabei ist die darstellerische Leistung in ein kluges, tragfähiges Erzählkonzept eingebunden. Kein konventionelles Biopic hat Regisseurin Atef im Sinn, sondern eine detailgenaue, biografische Ausschnittvergrößerung.

Im Sommer 1981 trifft Romy Schneider in einem Kurhotel im bretonischen Quiberon den „Stern“-Journalisten Michael Jürgs (Robert Gwisdeck) und den befreundeten Fotografen Robert Lebek (Charly Hübner), deren manipulativer Interviewstrategie sie wenig gewachsen scheint. „3 Tage in Quiberon“ ist weit mehr als eine bloße Romy-Schneider-Hommage. Aus der Quartett-Konstellation entwickelt Atef eine interessante Beziehungsdynamik, in der die manisch-depressive Schauspielerin als Epizentrum fungiert, zu dem sich alle Beteiligten immer wieder neu definieren müssen. Mit geradezu zärtlicher Sensibilität nähert sich der Film der vielschichtigen Persona an.

„3 Tage in Quiberon“ ist bisher der mit Abstand beste Film des Wettbewerbs gerade auch, weil er mit seinen kontrastreichen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die den Reportagebildern Lebeks nachempfunden sind, eine enorme visuelle Anziehungskraft entfaltet.