Konzert im Rheinenergiestadion

Köln. Am Freitag hat Phil Collins im Rahmen seiner "Still Not Dead Yet Live"-Tour eins von zwei Konzerten im Rheinenergiestadion in Köln gegeben. Am Samstag folgt das zweite.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2019

Phil Collins überzeugt auch im Sitzen. Davon kann sich das Publikum bei seinem zweitägigen Gastspiel im Kölner Rheinenergie-Stadion ein Bild machen - 38.000 alleine am ersten Abend. Den 68-Jährigen und seine Fans verbinden Hits wie "Another Day In Paradise", "You Can't Hurry Love" sowie "Easy Lover".

An den Anfang seines Auftritts stellt Collins das Lied "Against All Odds", was übersetzt so viel heißen kann wie "Allen Schwierigkeiten zum Trotz" - es kann durchaus auch als Kampfansage an gesundheitliche Probleme verstanden werden.

Der 68-Jährige war Schlagzeuger bei Genesis, Solokünstler und Produzent. Ein Star, der sich mit mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern mit den Größten des Pop messen kann. 1970 stieg Phil Collins bei Genesis ein. Und in dem Maße, wie sein Einfluss wuchs, steigerte sich der Erfolg der Band. Ab Ende der 1970er Jahre verkaufte sich jedes Album millionenfach. Ein ausführlicher Konzertbericht folgt in der Montagausgabe.