13. Juni 2019

Köln. Rund ein Jahr ist das letzte Gastspiel der Metal-Band Metallica in Köln her. Am Montag wurde nun bekannt: Metallica kommen 2019 zurück nach Köln. Der Vorverkauf startet in Kürze.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.09.2018

Am 13. Juni kommenden Jahres ist es wieder so weit: Metallica kommen zurück nach Köln. Das letzte Konzert der US-amerikanischen Band in Köln fand im September 2017 statt. Am Montag wurde dann offiziell bestätigt, dass die Band um Frontmann James Hetfield im Rahmen ihrer Europa-Tour 2019 erneut ins Rhein-Energie-Stadion nach Köln kommt. Insgesamt vier Konzerte wird Metallica auf ihrer "WorldWired"-Tour 2019 in Deutschland spielen. Neben Köln wird es je ein Konzert in Berlin, München und Mannheim geben.

Tickets für das Konzert gibt es bei Bonnticket sowie in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen. Der Vorverkauf für die Karten startet laut Veranstalter am 28. September um 10 Uhr.