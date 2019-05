Kölschband Höhner

KÖLN. Die Höhner ohne Henning Krautmacher? Schwer vorstellbar. Allerdings machte diese Nachricht am Freitag in Medienberichten die Runde. Am Nachmittag äußerte sich die Band auf Facebook deutlich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.05.2019

Plant Höhner-Frontmann Henning Krautmacher seinen Ausstieg? Dieses Gerücht machte am Freitag nach einem Bericht des Kölner "Express" die Runde. Demnach steige der 62-Jährige in drei Jahren aus der kölschen Band aus und plane bereits seine Nachfolge.

Das Management der Gruppe hatte diese Nachricht zuvor auf GA-Anfrage ausdrücklich nicht bestätigt. Nun äußerten sich die Musiker am Freitagnachmittag auf Facebook.

"Aus gegebenem Anlass melden wir, die Höhner, uns zu Wort", beginnt Krautmacher einen 37-sekündigen Videoclip. Die Meldung Krautmacher vor Ausstieg könne man nicht bestätigen. "Weder mit der Band, noch den benannten Personen - also mit mir - beziehungsweise einem designierten Nachfolger ist ein diesbezügliches Gespräch geführt worden", kritisiert Krautmacher. Ein Ausstieg sei nichts als Spekulation.