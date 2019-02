Köln. Nach neun Jahren bringt Dendemann sein neues Album „da nich für!“ raus und spielte am Sonntag im ausverkauften Kölner Carlswerk Victoria 28 Songs in 100 Minuten, die einem eher wie 10 vorkamen: ein Konzert aus einem Guss.

Ausverkaufte Tour, Platz eins der Album-Charts, Comeback des Jahres. Wenn man Rap-Kids der Gegenwart erklären wollte, wer da derzeit im Metier von aktuellen Schulhof-Helden wie Haftbefehl, Kollegah und Co. wildert, würde man ihnen am besten sagen: Es ist Dendemann, der Lieblingsrapper deiner Lieblingsrapper. Und hätte damit noch nicht einmal gelogen. Denn vieles von dem, was heute an Reimtechniken en vogue ist, hat hierzulande ein junger Sauerländer namens Daniel Ebel eingeführt, als er Mitte der 90er Jahre gemeinsam mit DJ Rabauke in Hamburg die Kombo EinsZwo gründete und als eine der wenigen Gruppen dieser ersten Hochzeit des deutschen Rap Musik erschuf, die noch heute Bestand hat.

Zu besichtigen war dies nun, wo EinsZwo längst Geschichte und Dendemann nach neun Jahren Pause sein drittes Soloalbum veröffentlicht hat, im Kölner Carlswerk Victoria, einer neuen Konzert-Location in Mülheim, unweit des Schauspiels. 1600 Menschen sind gekommen, um ihren Helden von früher zu feiern - der ihnen natürlich den Gefallen tut und auch zwei Klassiker von EinsZwo raushaut - im Zugabenblock eines mit 28 Songs bestückten hochklassigen Mammut-Rapkonzerts. Doch die 1600 sind auch gekommen, um ihren Helden von heute zu feiern. Denn das ist alles andere als eine Nostalgie-Show eines Mittvierzigers, der seine besten Tage lange hinter sich hat.

Die Liebe zum Hiphop ist ungebrochen

Mit "da nich für!" hat Dendemann Ende Januar nun ein hochklassiges und lang ersehntes Werk vorgelegt, politisch und sehr durchdacht, dabei musikalisch auf der Höhe der Zeit und dennoch in der Vergangenheit schwelgend. Textlich auf einem Niveau, das erfordert, viele Songs mehrfach zu hören, um sich die Tiefe des Inahlts zu erschließen - so entsteht Relevanz, ganz ohne böse Schimpfwörter. Keinen Song von "da nich für!" lässt Dendemann in Köln aus. Die 100 Minuten kommen einem dennoch vor wie 10, weil das Set wie aus einem Guss zusammengestellt ist und dank Liveband-Besetzung teilweise einem XL-Medley gleicht, in dem gerade von den älteren Stücken nur noch der Text übrig geblieben ist. „0 Robota“ leiht sich da einen fetten Deichkind-Beat, „Stumpf ist Trumpf“ bekommt ein sehr passendes Techno-Intro á la Scooter verpasst – mit unüberhörbarem Augenzwinkern.

Zu größerer Bekanntheit ist Dendemann ab 2015 als musikalischer Sidekick von Jan Böhmermann im „Neo Magazin Royale“ gelangt. In diesen zwei Jahren ist er politisch geworden und liefert nun mit "Keine Parolen" einen Song aus Sicht der Verdrossenen und übt bissige Gesellschaftskritik: "Ja unser Rückgrat ist stufenlos verstellbar, Haare in der Suppe, wir rufen bloß den Kellner."

Im Opener "Wo ich wech bin", einer Art Stichwortsammlung zu seiner Kleinstadt-Herkunft, musikalisch in die Form eines Intros mit Überlänge gegossen, rappt Dende ganz bodenständig: "Im Kopf und im Herz bin ich oft wieder hier, Du kriegst mich aus dem Dorf, doch das Dorf nich' aus mir". Der Bass pumpt, der Sound ist für eine Industriehalle sehr klar. Das Carlswerk macht eine gute Figur.

Mit Pferdelunge und Reibeisenstimme pflügt Dendemann derart souverän durch sein Set, als wäre er mit dem Mikro Eins geworden. Warum das alles so leicht erscheint? Das macht er im allerletzten Song deutlich: In „Noch’n Gedicht“ spricht Dendemann als „Floralapostel“ seine ungebrochene Liebe zum HipHop aus und dichtet: „Denn weil auch dieses Spiel nur ein paar Regeln gehorcht, brauchst du mehr Themen als Chrysan und Ideen als Orch.“ Und die hat er.