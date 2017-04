The Menzingers in Köln

KÖLN. The Menzingers aus Philadelphia spielen ein mitreißendes Punkkonzert im ausverkauften Underground in Köln. Schon die Vorband The Flatliners sorgt für jede Menge Bewegung und erhobene Fäuste vor der Bühne.

Von Moritz Rosenkranz, 27.04.2017

Nordamerika ist voll von Punkrockbands, die ihr Publikum mit erhobenen Fäusten, melodischen Refrains und Mitsing-Hymnen ins Schwitzen bringen. Zu den feinsten ihrer Zunft gehören The Flatliners aus Toronto und The Menzingers aus Philadelphia. Letztere gastierten nun als Headliner mit den Kanadiern als Vorband in Köln.

Und welcher Ort könnte da besser passen, als das schwitzig-verrantzte Underground in Ehrenfeld, das – klar - ausverkauft war. Während die Flatliners solide abliefern und das Publikum mehr als warm spielen, beweisen die Menzingers, dass die Songs ihres aktuellen Albums „After The Party“ live dann doch zünden. Die Platte klingt im Vergleich zu den starken Vorgängern „On The Impossible Past“ und „Rented World“ teilweise etwas belanglos und seltsam poppig, die stärksten Songs reihen sich aber nahtlos in die abwechslungsreiche Setlist aus neuem und älterem Material ein.

Zu den Highlights zählen „Mexican Gutars“ und „Nice Things“ – die beiden Sänger Greg Barnett und Tom May sind aber über das komplette Set stimmlich voll da, die spürbare Leidenschaft für die oft persönlichen Songs geht nahtlos aufs Publikum über. Dass die Band ihre Songs nicht einfach runterrockt, sondern auch die melodischen Parts und die feineren Zwischentöne sauber transportieren kann, liegt auch am guten Sound an diesem Abend.

Gemessen an diesem Auftritt irritiert das große Banner hinter der Band schon etwas, das -angelehnt an das Cover der aktuellen Platte - einen sitzenden Mann zeigt, der das Gesicht resigniert in die Hände legt. Denn das Gegenteil von Resignation schicken die Menzingers in den Saal. Und auch die Fans dürften höchstens erschöpft, aber keinesfalls resigniert nach Hause gegangen sein.