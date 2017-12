KÖLN. Peter Millowitsch verkündet das Ende einer Kölner Theatertradition zum Ende der Spielzeit 2018/19. Es ist aber nichtzwingend das Ende seiner Laufbahn.

Von Axel Hill, 13.12.2017

"Dieser Schritt fällt mir sicher nicht leicht, denn ich lebe und atme das Millowitsch-Theater.“ Und so hat sich Peter Millowitsch sicherheitshalber, „um nicht zu stottern“, aufgeschrieben, was er verkünden will: letztlich das Ende einer Kölner Theatertradition. Nach der Spielzeit 2018/19 soll es keine weiteren Stücke der Marke „Millowitsch“ an der Aachener Straße geben. Als Volksbühne am Rudolfplatz wird es jedoch weiter bespielt.

„Ich glaube aber nicht, dass ich so einfach sang- und klanglos in den Ruhestand gehen sollte. Für das Finale sollte es etwas ganz Besonderes sein. Warum nicht mit dem Stück aufhören, mit dem alles angefangen hat?“ Dem legendären „Etappenhasen“. „Für mich persönlich schließt sich dann auch ein Kreis, denn außer dem ,Anton’, der Rolle meines Vaters, und der ,Marie’, dem einzigen Mädchen in dem Stück, habe ich im ,Has’ schon alle Rollen gespielt.“

Und es war wirklich dieser Schwank, der das Haus in ganz Deutschland bekannt gemacht hat, nachdem er am 27. Oktober 1953 als erste Live-Übertragung eines Theaterstücks im Fernsehen in die Wohnzimmer der jungen Republik flimmerte. Willy Millowitsch hat den „Hasen“ immer wieder auf seine Bühne gebracht (unter anderem auch mit Lotti Krekel), tourte damit sogar 1972 durch Südafrika. Und es wurde immer wieder im Fernsehen ausgestrahlt – wie die meisten anderen Stücke auch. Im Zuge seiner Sparmaßnahmen beendete der WDR im vergangenen Jahr die Kooperation mit Millowitsch.

Die Geschichte des Millowitsch-Theater 1792 wird in Köln zum ersten Mal der Name des Puppenspielers Michael Millowitsch erwähnt. Sein Sohn Franz Andreas unterhält ab 1822 in Deutz die Wartenden an der Schiffbrücke. Eine erste feste Spielstätte bezieht dessen Sohn Franz Caspar, Anträge auf Konzessionen hierfür und eine Wanderbühne werden aber zunächst mit Blick auf das Hänneschen-Theater (Gründung: 1802 ) von der Bezirksregierung abgelehnt.

1849 wurde ein Haus an der Weyerstraße eröffnet, ab Mai 1895 spielte man am Neumarkt – mit „echten“ Schauspielern. In den folgenden Jahren gab es eine Reihe von Ortswechseln, am 16.10.1936 schließlich die Eröffnung an der Aachener Straße 5. 1940 übernahm Willy Millowitsch die Leitung, die er sich nach dem Krieg lange Jahre mit seiner Schwester Lucy teilte.

Das vom norddeutschen Autor Karl Bunje stammende Stück „Der Etappenhase“ feierte seine erste Millowitsch-Premiere 1936 , Willy nahm es 1949 zum ersten Mal wieder auf – zum letzten Mal 1989 . Das Stück begründete auch die Tradition der Fernsehübertragungen, die das Theater in ganz Deutschland bekannt machten – und zur finanziellen Sicherung beitrugen.

Neben den Familienmitgliedern standen auch andere Schauspieler mit auf der Bühne, deren Karriere hier begann, etwa Lotti Krekel (Debüt 1958 in „Die spanische Fliege“). Trude Herr spielte ab Ende der 40er Jahre kleinere Rollen, wurde immer wieder engagiert, unter anderem in „Die Perle Anna“ ( 1970 ). Zu den Gäste gehörten Peter René Körner („Tante Jutta aus Kalkutta“), Eddi Arent („Der müde Theodor“) oder Günter Lamprecht („Der Preisboxer“). Willy Millowitsch starb am 20. September 1999 , schon ab 1998 war Peter Millowitsch Chef im Ring und führte die Schwank-Tradition fort.

Das Haus mit 402 Plätzen wird seit 2015 von der Betreibergesellschaft Volksbühne am Rudolfplatz bespielt. Das Millowitsch-Theater ist nur Gast, bestreitet laut Geschäftsführer Birger Steinbrück aber „25 Prozent des Spielplans“.

Ein Schlag ins Kontor, den er bis heute nicht verkraften konnte, da der WDR „einen Teil der finanziellen und organisatorischen Belastung getragen“ habe. Dies nun allein zu stemmen, „wird mir einfach zu anstrengend“. So habe der WDR für Bühnenbild und Kostüme gesorgt, Millowitsch allein fehlen dafür die personellen Kapazitäten. Doch letztlich war das Millowitsch-Theater schon lange ein Haus auf Abruf. Peter Millowitsch hatte immer wieder betont, dass er der letzte Theaterleiter sein werde. Im Februar 2019 feiert er seinen 70. Geburtstag, Ehefrau Barbie und er haben keine eigenen Kinder. Und in der Verwandtschaft besteht kein Interesse.

Der Schatten des großen Übervaters

Und wie wirkt Peter Millowitsch in diesem Moment? Geschäftig, aufgeräumt und lässt sich einmal mehr nicht in die emotionalen Karten gucken. „Wir haben in den letzten Wochen viel telefoniert“, erzählt seine Schwester Katarina Eisenlohr, die gekommen ist, „um ihm zur Seite zu stehen“, denn: „Natürlich tut das weh.“ Für die vier Geschwister – zum Quartett gehören noch Susanne und Mariele Millowitsch – bedeutet das Haus auch ein Stück Heimat, in dem sie nicht nur auf der Bühne standen. „Anfang der 50er Jahre hat Willy ja noch Filme gezeigt, und es war toll dann beim Filmvorführer in der Kabine zu sitzen und ,Das Gewand’ oder ,Der Gladiator’ zu sehen.“

Mit dem Schatten des großen Übervaters hatten sie alle ihre Probleme, sicher hat genau das sie besonders zusammengeschweißt. „Nicht mal beim Erbe gab es ein böses Wort zwischen uns“, versichert Katarina. 1940 hatte Willy Millowitsch von seinem Vater die Theaterleitung übernommen, das seit 1936 an der Aachener Straße eine feste Heimat gefunden hatte. 1998 wurde Peter der Chef. „Willy hatte ja eigentlich gesagt, er wolle auf der Bühne sterben – da hat ihm dann die Gesundheit aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erinnert sich Peter jetzt. So wolle er nicht abgehen.

Allerdings: „Es muss ja nicht heißen, dass ich hier im Haus nichts mehr mache: Ich muss ja nicht auf der Bühne stehen“, sinniert er – auch im Hinblick auf die erfolgreiche Premiere des Stücks „Taxi, Taxi“ in der Düsseldorfer Komödie an der Steinstraße, bei der er zuletzt Regie führte. Und in der Landeshauptstadt spielte er im Sommer zusammen mit Heidi Kabels Tochter Heidi Mahler den Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“, nächstes Jahr gibt es eine Wiederaufnahme. Denn: „Ganz ohne Theater wäre es ja öde!“