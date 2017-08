Elektro-Musik auf dem Nürburgring

Nürburg. Drei Nächte und zwei Tage können Fans von Electronic Dance Music (EDM) am Wochenende, 25. und 26. August, am Nürburgring durchtanzen. Zum ersten Mal findet hier das New Horizons Festival statt.

Von Charlotte Pekel und Sofia Grillo, 24.08.2017

Der niederländische Veranstalter ALDA Events will den Nürburgring in ein "futuristisches Traumland" mit "obskuren Gestalten und abgefahreren Installationen" verwandeln, heißt es auf der Website des Festivals. Das Motto lautet "From dusk till dawn". In sieben Areas spielen mehr als 150 DJs.

Mit dabei sind unter anderem bekannte DJs wie Tiesto, Don Diablo, Chris Liebing und Lost Frequencies. Das Programm für das Festival-Wochenende finden Besucher auf der New Horizons-Homepage. Das Festival orientiert sich an zurzeit besonders erfolgreichen EDM-Festivals, wie dem Dance-Festival Tomorrowland im belgischen Boom, das jedes Jahr rund 180.000 Fans anzieht.

Übernachten können Besucher des New Horizons auf dem großen Campingplatz rund ums Festival. Schon am Donnerstag, 24. August, dürfen die Zelte aufgestellt werden. Abgebaut werden muss bis spätestens Sonntag, 27. August, um 20 Uhr. Wer kein eigenes Zelt mitbringen möchte, kann sich schon aufgebaute Zelte buchen. Alle noch erhältlichen Schlafmöglichkeiten gibt es hier.

Das einfache Camping-Ticket kostet zusätzlich zum Festival-Eintritt 59 Euro. Das Festival-Ticket kostet für zwei Tage 129,11 Euro. Ein einzelner Tageseintritt kostet 76,68 Euro. Alle Tickets gibt es auf der Festival-Homepage.