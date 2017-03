Hip-Hop in der Lanxess-Arena

1991 gründen Jan Philipp Eißfeldt (alias Eizi Eiz bzw. Jan Delay), Dennis Lisk (alias Denyo), Guido Weiß (alias DJ Mad) und vier weitere Mitglieder in Hamburg-Eimsbüttel die Band Absolute Beginners. Auf dem Programm steht Hip-Hop – damals noch mit englischen Texten.

1996 besteht die Band nur noch aus Eizi Eiz, Denyo, DJ Mad und Mardin. Ihr Debütalbum „Flashnizm“ erscheint unter dem eingedeutschten Bandnamen Absolute Beginner. 1998 gelingt mit „Bambule“ der Durchbruch. Das Album enthält den Hit „Liebes Lied“.

2003 erscheint das dritte und vorerst letzte Album „Blast Action Hero“ und steigt bis auf Platz 1 der Charts.

An diesem Wochenende erscheint das Comeback-Album „Advanced Chemistry“ (Abb.). Der Titel ist eine Verbeugung vor den gleichnamigen Deutschrap-Pionieren aus Heidelberg.

Konzerttipps Die Band spielt am 11. September beim Lollapalooza Festival in Berlin (Treptower Park) und startet am 8. November in Hannover (Swiss Life Hall) eine große Deutschlandtour. Weitere Termine: Oberhausen, Turbinenhalle, 28. November / Köln, Lanxess Arena, 20. März / Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall, 24. März. Tickets bei www.bonnticket.de