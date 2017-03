„Ich will wieder zurück ins Dorf“

Köln. Der Sänger Wincent Weiss ist auf Erfolgskurs. Beim Konzert im Kölner Gloria zeigte er sich von seiner gefühlvollen Seite.

Von Susanne Schramm, 22.03.2017

Nicht jeder, der bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), gewinnt, wird dadurch auch tatsächlich ein Superstar. Und umgekehrt kann man auch dann die Nase vorn in der Publikumsgunst haben, wenn man in der Talentschmiede von Bohlen & Co „nur“ unter den besten 29 landet. Irgendwie beruhigend. Wincent Weiss (in der zehnten DSDS-Staffel 2013 dabei) ist derzeit auf Erfolgskurs. Im ausverkauften Gloria macht der 24-Jährige Dienstag vor, wie's geht.

Lektion 1: richtig gut aussehen. Lektion 2: richtig gut singen. Lektion 3: allen, die da sind, das Gefühl geben, dass man sie richtig, richtig lieb hat. Weiss macht auch als Modell eine gute Figur. Überzeugte die YouTube-Gemeinde mit einer Akustik-Version am Klavier. Und eine Textzeile wie „Wenn alle Stricke reißen, dann halten wir uns an uns fest“ impliziert, dass man immer für einander da ist. Egal, was noch kommt: Dieser Gefühlsstärke kann nichts Einhalt gebieten.

Das klingt nach unverbrüchlicher Treue. Mit einem Hauch von Ewigkeit. Im 80-Minuten-Konzert von Weiss und seiner hinreißenden Band erklingen viele Stücke von seinem noch unveröffentlichten Album. Die trotzdem alle mitsingen können. Fast alle. Wenn es darum geht, Publikums-Chöre getrennt nach weiblichen und männlichen Stimmen einzuteilen, wird's bei den Kerls hörbar dünne.

eben gefühlvollen Balladen („Ich tanze leise“) und Popsongs an der Grenze zum Schlager („Wir sind dabei“) gibt's ein Proben-Medley mitsamt Rap-Einlage sowie Geständnisse: „Ich komme aus einer Kleinstadt, dann bin ich nach München gegangen und dann nach Berlin, aber in Berlin wird's mir auch langsam zu bunt. Ich will wieder zurück aufs Dorf.“ Wobei sich das als eine Anmoderation für „Frische Luft“ entpuppt. Auch das stammt vom Album „Irgendwas gegen die Stille“, das Mitte April erscheint.

„Unter der Haut“, der YouTube-Hit, für den er später Platin erhielt, wird ebenso wenig vergessen wie bereits veröffentlichte Singles: „Musik sein“ erreichte immerhin Gold. Es werden nicht die letzten Edelmetalle sein, mit denen Weiss sich schmücken kann. Und beim nächsten Mal in Köln spielt er dann garantiert in einer größeren Halle.