Zum Ende des Bergbaus kommt die Kohle ins Kunstmuseum

Hinter einer Kohlenhalde steht der Förderturm der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop.

04.01.2018 Essen. Zum Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland kommt die Kohle ins Museum - und das gleich in 13 Städten des Ruhrgebiets. Von Mai bis September zeigen gleichzeitig 17 Kunstmuseen zwischen Duisburg und Unna unter dem Titel "Kunst & Kohle" Arbeiten, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Kohle auseinandersetzen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

So werden im Josef Albers Museum Quadrat Bottrop unter anderem Bilder des Fotografenduos Bernd und Hilla Becher von Fördertürmen und anderen Industrieanlagen gezeigt. Das Kunstmuseum Bochum rückt die Verbindung von Kunst, Religion und Bergbau in den Vordergrund. Gemälde von malenden Bergleuten werden im Dortmunder U zu sehen sein. Wie Comiczeichner das Thema Kohle sehen, zeigt die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen. (dpa)