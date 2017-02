Zelte und Turnhallen: Rundgang an der Kunstakademie

Rauminstallation in der Kunstakademie Düsseldorf.

14.02.2017 Düsseldorf. Vom beweglichen Zelt an der Atelierdecke bis zu überlebensgroßen bunten Stehaufmännern in einer Art Turnkäfig - Studenten der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie präsentieren ab Mittwoch wieder ihre Semester- und Abschlussarbeiten. Der jährliche "Rundgang" ist auch bei Kunstliebhabern, Sammlern und Galeristen beliebt, die auf der Suche nach neuen Talenten sind.

In Klassen bekannter Künstler wie Gregor Schneider, Andreas Gursky oder Katharina Fritsch zeigen die Studenten Werke ihrer Studienzeit und legen ihre künstlerische Entwicklung dar. Die Bandbreite reicht von Installationen, Skulpturen, Malerei, Fotografie, Grafik bis zu Performances. Die Arbeiten sind bis Sonntag in den Werkräumen ausgestellt. Jedes Jahr zieht der "Rundgang" nach Angaben der Akademie bis zu 45 000 Besucher an. (dpa)