"Wunder der Natur" soll eine Million Besucher bekommen

Ein Panoramablick auf die Erdkugel ist in der Ausstellung zu sehen.

30.03.2017 Oberhausen. Die derzeitige Ausstellung "Wunder der Natur" im Gasometer Oberhausen hat am Donnerstag den 850 000. Besucher bekommen. Das sagte Geschäftsführerin Jeanette Schmitz. Die Millionengrenze soll bis zum geplanten Ende der Schau am 30. November noch erreicht werden.

Die Schau läuft schon seit März 2016. Hauptattraktion ist ein riesiges Modell der Erdkugel. Es hängt im 100 Meter hohen Innenraum des ehemaligen Gasspeichers und hat einen Durchmesser von 20 Metern. Auf zwei Ausstellungsebenen werden außerdem rund 150 großformatige Fotos von Tieren und Pflanzen gezeigt.

Im Begleitprogramm sind in diesem Jahr weitere Vorträge von Naturfotografen geplant. Außerdem gibt es am 30. Mai eine Podiumsdiskussion zum Thema "Bewahrung der Schöpfung", an der auch Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck teilnehmen wird.

Im nächsten Jahr soll im Gasometer eine neue Ausstellung beginnen, über deren Thema allerdings noch nichts gesagt wurde. (dpa)