Westfälischer Literaturpreis für Sabrina Janesch

11.07.2017 Münster. Die deutsch-polnische Schriftstellerin Sabrina Janesch erhält den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis 2017. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) würdige damit "eine engagierte und weltoffene Autorin, deren magischer Realismus Tradition und Moderne miteinander verbindet", teilte der LWL am Dienstag mit. Janesch orientiere sie sich nicht an literarischen Trends, sondern gehe ihren eigenen Weg. Dabei komme ihr Gespür für historische Themen vor allem in ihren Romanen "Katzenberge" und "Ambra" zum Ausdruck, in denen sie den Leser mit konfliktbehafteten Kapiteln der deutsch-polnischen Geschichte bekannt mache. Die 1985 im niedersächsischen Gifhorn geborene Janesch lebt in Münster und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Ihr neuer Roman "Die goldene Stadt" erscheint im August. Der westfälische Literaturpreis ist mit 12 800 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vom LWL verliehen.