Werben beim Nachwuchs fürs Buch: Mehr Leseclubs für Kinder

16.04.2018 Köln. In digitalen Zeiten sollen Hunderte neue Leseclubs beim Nachwuchs wieder mehr Interesse für das gedruckte Buch wecken und die Bildungschancen der Kinder erhöhen. Zusätzlich zu den derzeit bundesweit gut 400 Leseclubs für Jungen und Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren will die Stiftung Lesen in den kommenden Jahren weitere 265 Clubs einrichten, viele in Nordrhein-Westfalen. Mit dem außerschulischen Angebot erreiche man vor allem Kinder, die sonst gar nicht oder kaum in ihrer Freizeit zum Buch greifen, wie ein Sprecher der Stiftung sagte. Lesekompetenz sei grundlegend für schulischen und beruflichen Erfolg.

Hintergrund zudem: Die Zahl der Buchkäufer sinkt mit der Umstellung auf elektronische Medien schon seit einigen Jahren. Das gedruckte Buch habe es auch beim Nachwuchs immer schwerer, heißt es aus einem Kölner Leseclub. Es gehe darum, die Buchkultur zu bewahren. (dpa)