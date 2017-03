"Wege durch das Land" setzt auf mehr regionale Künstler

31.03.2017 Detmold. Weniger große Namen als in den Vorjahren - mehr regionale Künstler: Mit einem so geprägten Programm will das Literatur- und Musikfest "Wege durch das Land" in Ostwestfalen-Lippe in diesem Jahr punkten. Mit dabei sind Schauspieler wie Ulrich Noethen, Leslie Malton und Heikko Deutschmann. Insgesamt umfasst die 18. Auflage des renommierten Literaturfestivals 24 Lesungen und Konzerte vom 25. Mai bis zum 13. August.

Die Veranstaltungen finden in historischen Gutshöfen, Burgen und Schlössern statt und beeindrucken durch das außergewöhnliche Ambiente an diesen Orten. Erstmals sind auch Gastgeber wie die Kunsthalle Bielefeld und das Museum Marta in Herford dabei. Neue Akzente setzen regionale Protagonisten wie das Detmolder Kammerorchester sowie Musiker der Hochschule für Musik Detmold.

Das 1999 gegründete Festival lockt alljährlich Besucher aus ganz Deutschland in die ostwestfälisch-lippische Provinz. Nach finanziellen Querelen um die Verwendung und Abrechnung von öffentlichen Fördergeldern kam es jedoch 2016 zu einer Krise. Sie konnte nur abgewendet werden, indem die sieben kommunalen Gesellschafter für Zahlungsforderungen aufkamen. (dpa)