Villa Hügel zeigt im Sommer 2018 Werk Josef Albers'

Die Villa Hügel in Essen (Nordrhein-Westfalen).

31.08.2017 Essen. Eine große Kunstausstellung in Essen zeigt im Sommer 2018 das Werk des aus Bottrop stammenden Künstlers Josef Albers (1888-1976). Die Kulturstiftung Ruhr und das Josef Albers Museum Quadrat Bottrop stellen Hauptwerke des Bauhausmeisters und Farbtheoretikers in der Villa Hügel, dem früheren Krupp-Wohnsitz, aus. Vom 16. Juni bis zum 8. Oktober sollen gut 130 Arbeiten zu sehen sein, wie die Kulturstiftung am Donnerstag mitteilte. Die Schau steht unter dem Titel "Interaction".

Die Ausstellung beginnt mit Albers' Zeit am Bauhaus in Weimar und Dessau. Es folgen die Schwerpunkte der amerikanischen Jahre. Gezeigt werden Malerei, Druckgrafik, Möbel, Gebrauchsgegenstände, Arbeiten in Glas, Fotografie und Skulpturen. "Beleuchtet wird ebenfalls die Wirkung von Albers auf die amerikanische Kunst der 1960er Jahre, die sogenannte Minimal Art", hieß es weiter. (dpa)