Verein glaubt an Rettung von Museum Schloss Morsbroich

17.01.2018 Leverkusen. Das von der Schließung bedrohte renommierte Museum Schloss Morsbroich in Leverkusen hat nach Ansicht des privaten Museumsvereins mit einem strikten Sparkurs Chancen auf eine Rettung. Dazu müssten die Öffnungszeiten sowie der Ausstellungsetat eingeschränkt, der Eintritt erhöht und das schmucke Schloss offensiver vermarktet werden, sagten Vereinsvertreter am Mittwochabend in Leverkusen bei der Präsentation eines Standortkonzeptes für das bundesweit bekannte Kunsthaus. Das Defizit von etwa 1,15 Millionen Euro ließe sich so um mehr als 400 000 Euro verringern, rechnete der Verein vor.

Wirtschaftsprüfer hatten 2016 als Sparmaßnahme für die hoch verschuldete Stadt Leverkusen vorgeschlagen, das Museum aufzulösen und die Kunstsammlung mit Werken von Joseph Beuys bis Gerhard Richter zu verkaufen. Das drohende Aus für das 1951 eröffnete Museum hatte bundesweit Proteste ausgelöst. (dpa)