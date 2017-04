"Urban Lights Ruhr": Licht soll Marler Zentrum erleuchten

04.04.2017 Marl. Das in den 60er und 70er Jahren auf der grünen Wiese geschaffene Stadtzentrum von Marl ist im kommenden Herbst Ort und Thema des Lichtkunst-Projekts "Urban Lights Ruhr". Arbeiten von acht international bekannten Künstlern sollen neue Perspektiven auf die bestehenden architektonischen und städtebaulichen Strukturen ermöglichen, teilte die Kunstorganisation Urbane Künste Ruhr am Dienstag in Bochum mit.

"Das Material Licht soll bei der Entwicklung der Arbeiten im Mittelpunkt stehen, um die urbanen Gegebenheiten des Ortes neu auszuleuchten und aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken", hieß es. Das Projekt "Urban Lights Ruhr" gab es in den vergangenen Jahren bereits in Bergkamen, Hamm und Hagen. In Marl sollen die etwa von Mischa Kuball, Michael Sailstorfer oder Sans Façon geschaffenen Arbeiten vom 12. bis zum 29. Oktober zu sehen sein. (dpa)