"Umzug" wegen Brexit: Bauhaus-Villa wieder bewohnt

17.02.2017 Krefeld. Der Brexit ist auch in der Kunst angekommen. Das renommierte Künstler-Duo Elmgreen & Dragset lässt in die berühmte Bauhaus-Villa Haus Lange in Krefeld eine fiktive Familie einziehen. Sie hat Großbritannien wegen des bevorstehenden Austritts aus der EU verlassen. In der Ausstellung "Die Zugezogenen" (19.2. - 27.8.) wird die von Mies van der Rohe entworfene Villa scheinbar so genutzt, wie sie ursprünglich geplant war: als Wohnhaus.

Der Däne Michael Elmgreen und der Norweger Ingar Dragset inszenieren das Haus als ein Spiel von Realität und Fiktion, so als befände sich die Familie noch mitten im Umzugschaos. Vor Haus Lange, einer Ikone der Bauhaus-Architektur, steht sogar ein großes Maklerschild mit dem Schriftzug "Verkauft". Das wirkte so echt, dass der vermeintliche Verkauf in Krefeld für Aufregung gesorgt habe, sagte die Direktorin der Kunstmuseen Krefeld, Katia Baudin, am Freitag. In Zeiten der "fake news" könne diese Ausstellung kaum besser passen, sagte sie. Der Umzug werde auch zum Symbol für ein sich veränderndes Europa in der Identitätskrise.

Das in Berlin lebende Künstler-Duo hat international Aufsehen erregt: So bauten sie etwa eine Prada-Boutique in die texanische Wüste und konzipierten eine vermeintliche Kunstmesse in Peking. (dpa)