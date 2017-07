Tote Hosen und Gerhard Polt starten Tour

06.07.2017 München/Düsseldorf. Die Punkmusiker von den Toten Hosen und der bayerische Kabarettist Gerhard Polt haben eine Tour zwischen Volksmusik und Kabarett gestartet. Am Mittwochabend standen sie in München das erste Mal auf der Bühne. Nun tourt "Im Auge des Trommelfells" durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programm lebt vom ständigen Gegensatz. Punk gegen Volksmusik, Bayern gegen Rheinländer, Campinos raue Stimme gegen den sanften Klang der Harfe. Am 12. Juli kommen die Künstler nach Essen - es ist der einzige Auftritt in NRW.