Theaterfestival "Impulse": Mehr als 90 Prozent Auslastung

02.07.2017 Köln. Die Veranstalter des Theaterfestivals "Impulse" sind nach einer erneut hohen Auslastung der Aufführungen zuversichtlich für die kommenden Jahre. "Ein fulminantes Festival zum Abschluss der Ära Florian Malzacher und seines kreativen Teams!", bilanzierte der Direktor des NRW-Kultursekretariats, Christian Esch, in Köln. An zehn Tagen lockte die Plattform der freien Theaterszene bis Sonntag über 7700 Besucher in mehr als 90 Aufführungen, Konzerte, Partys und Workshops. Die Veranstaltungen seien wieder zu mehr als 90 Prozent ausgelastet gewesen.

Das Festival in den drei Städten Köln, Düsseldorf und Mülheim/Ruhr wurde in diesem Jahr zum letzten Mal von Florian Malzacher geleitet. 2018 übernimmt der Dramaturg und Kurator Heiko Pfost die Intendanz. "Das Impulse Theater Festival hat in den letzten vier Ausgaben versucht, Theater als lebendiges gesellschaftliches Labor zu zeigen. Ich freue mich sehr, dass so viele Künstler und Besucher Lust darauf hatten, mit uns auf diese Suche zu gehen", erklärte der scheidende künstlerische Leiter. (dpa)