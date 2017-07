Sommerkonzert des Landes am Freitag in Essen

05.07.2017 Essen. Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung lädt zum Sommerkonzert. Am Freitagabend spielen die Essener Philharmoniker im Stadtpark der Ruhrgebietsstadt. Der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen unter anderem Camille Saint-Saëns' "Karneval der Tiere", Georges Bizets "Carmen" und John Williams' Filmmusik zum "Krieg der Sterne". Die Landesregierung veranstaltet traditionell jeden Sommer eine musikalische "NRW-Sommernacht", in den vergangenen Jahren in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Halle/Westfalen.