Skulptur Projekte 2017: Eisenman-Figur Kopf abgeschlagen

20.07.2017 Münster. Unbekannte Täter haben Teile eines Werkes der Skulptur Projekte 2017 in Münster zerstört. In der Nacht zum Donnerstag wurde einer Gipsfigur der Skulptur "Sketch for a Fountain" von Nicole Eisenman der Kopf abgeschlagen und mitgenommen, wie der Veranstalter mitteilte. Nach Angaben einer Sprecherin werde das Werk jetzt nach Absprache mit der Künstlerin aus New York an der beschädigten Stelle ausgebessert. Der Kopf werde aber nicht rekonstruiert. Das Eisenman-Ensemble zeigt am Rande der Promenade in Münster fünf überlebensgroße Figuren aus Gips und Bronze an einem Wasserbecken.

Bereits im Juni hatten Unbekannte ein LED-Kunstwerk des japanischen Künstlers Ei Arakawa beschädigt. Bei den nur alle zehn Jahre laufenden Skulptur Projekten werden bis zum 1. Oktober über das ganze Stadtgebiet verteilt 35 Werke von internationalen Künstlern gezeigt. (dpa)