Schauspielhaus holt Bowie-Musical "Lazarus" nach Düsseldorf

02.05.2017 Düsseldorf. David Bowies Erfolgsmusical "Lazarus" mit Songs des Anfang 2016 verstorbenen Popstars wird Anfang Februar 2018 erstmals in Deutschland aufgeführt. Für die deutschsprachige Premiere konnte sich das Schauspielhaus Düsseldorf die Rechte sichern, wie Intendant Wilfried Schulz am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Für die begehrte Produktion werde das wegen Sanierungsarbeiten noch geschlossene Schauspielhaus ausnahmsweise geöffnet. Regie bei der Deutschland-Premiere des Musicals, das Bowie kurz vor seinem Tod schrieb, führt Matthias Hartmann. In London ist "Lazarus" mit vielen berühmten Bowie-Klassikern seit langem ein Publikumserfolg.

Im Herbst 2018 will Schulz (64) das wegen einer benachbarten Großbaustelle seit Anfang 2016 geschlossene Schauspielhaus wieder ständig beziehen. Bis dahin werde das Ensemble weiter in der Ersatzspielstätte Central am Hauptbahnhof, aber auch an ungewöhnlichen Orten in der ganzen Stadt - etwa in einem Zelt - auftreten. (dpa)