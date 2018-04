Schätzing stellt Thriller über künstliche Intelligenz vor

23.04.2018 Köln. Der Bestseller-Autor Frank Schätzing ("Der Schwarm") hat am Montagabend in Köln seinen neuesten Thriller über künstliche Intelligenz vorgestellt. Mit seinem Buch "Die Tyrannei des Schmetterlings" will der 60 Jahre alte Schriftsteller auf die Möglichkeiten, aber auch Gefahren der künstlichen Intelligenz aufmerksam machen.

Im Mittelpunkt der Erzählung steht ein genialer Supercomputer namens Ares. Schätzing sagte über die künstliche Intelligenz: "Je mehr Sie ihre Dienste in Anspruch nehmen, desto mehr lernt sie über Sie, bis Sie die Künstliche Intelligenz eines Tages vielleicht besser kennt als Sie sich selbst." Möglicherweise lasse die Menschheit mit der Erschaffung künstlicher Intelligenz den Geist aus der Flasche, warnte er. Möglicherweise werde ihr ein "faustischer Fehler in der Grundprogrammierung" unterlaufen, der letztlich zu ihrer Vernichtung führen könne. (dpa)