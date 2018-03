Sanierung der Bonner Beethovenhalle wird deutlich teurer

06.03.2018 Bonn. Die Sanierung der Beethovenhalle in Bonn wird deutlich teurer. Zu den ursprünglich eingeplanten Kosten von 65 Millionen Euro kämen weitere 13 Millionen Euro hinzu, teilte die Stadt Bonn am Dienstag mit. Einen Baustopp lehnte der Stadtrat am Montagabend in einer Sondersitzung ab.

In den Plänen zur Feier des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven im Jahr 2020 kommt das denkmalgeschützte Gebäude aus den Anfangsjahren der Bundesrepublik nun nicht mehr vor. Die 1959 eröffnete Konzerthalle wird nach Stadtangaben erst im Laufe des Jubiläumsjahres fertig. Als problematisch erweisen sich der Baugrund und die Statik. Alternative Standorte für Feiern und Konzerte seien die Oper, das World Conference Center Bonn, die Aula der Universität und weitere Säle, die bis zu 5000 Plätze umfassen, hieß es.

Der Umbau soll die Beethovenhalle als Spielstätte für Konzerte und als Multifunktionshalle erhalten. Die Akustik soll verbessert werden und das Beethovenorchester einen Probensaal erhalten. Der Neubau eines Festspielhauses zu Beethovens 250. Geburtstag war 2015 abgesagt worden, nachdem die Beteiligten sich nicht einig geworden waren.

Der Komponist Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft, er verbrachte seine Jugendjahre in der Residenzstadt am Rhein, ehe er nach Wien ging. Die Beethovenhalle war einer der ersten Bauten für die junge Bundeshauptstadt Bonn. Hier wurden Bundespräsidenten gewählt und der Bundespresseball gefeiert. (dpa)