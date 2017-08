Salman Rushdie und Donna Leon bei Lit.Cologne Spezial

30.08.2017 Köln. Mit Salman Rushdie kann die Lit.Cologne Spezial in diesem Oktober einen besonders prominenten Schriftsteller begrüßen. Bei dem Literaturfestival stellt Rushdie sein neues Buch "Golden House" über einen Superreichen in New York vor. Weitere Gäste sind vom 3. bis zum 15. Oktober die britische Schriftstellerin Zadie Smith, Krimiautorin Donna Leon - Erfinderin von Kommissar Brunetti - und von deutschsprachiger Seite Daniel Kehlmann, Uwe Timm und Sven Regener.

Die Lit.Cologne Spezial ist die kleinere Herbstausgabe des großen Kölner Literaturfestivals im Frühjahr. Die Veranstaltungen sind nicht öffentlich subventioniert, sondern werden über Eintrittsgelder und Sponsoren finanziert. (dpa)