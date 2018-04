Sänger gesucht für Chormusical "Martin Luther King" in Essen

10.04.2018 Essen. Von der Utopie des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King (1929-1968) handelt ein ökumenisches Mitmach-Chormusical, das im Februar 2019 in Essen aufgeführt werden soll. Insgesamt 2400 Sänger sollen an zwei Aufführungen mitwirken, wie die Stiftung Creative Kirche am Dienstag in Essen berichtete. Für den zweiten Aufführungstag würden noch Sänger gesucht. Veranstalter des Musicals "Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt" sind neben der Stiftung das Bistum Essen und die Evangelische Kirche im Rheinland. Jeder zwischen acht und 80 kann mitmachen, ein Casting gibt es nicht. Die Proben beginnen Ende September.