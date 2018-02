Run auf Bowie-Musical "Lazarus": Zusatzvorstellung

19.02.2018 Düsseldorf. Wegen der großen Nachfrage zeigt das Schauspielhaus Düsseldorf eine Zusatzvorstellung des Musicals "Lazarus" von Popstar David Bowie. Außerdem werde das Stück in der nächsten Spielzeit 2018/19 wieder auf dem Spielplan stehen, teilte das Schauspiel am Montag in Düsseldorf mit. Bis Mitte Juli sind 16 Aufführungen ausverkauft. Nur für die Zusatzvorstellung am Freitag, dem 13. Juli, waren am Montag noch Karten zu haben. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt kam die deutsche Erstaufführung von "Lazarus" am 3. Februar auf die Bühne. Das zweistündige Musical mit Welthits wie "Life on Mars", "Heroes" und "Absolute Beginners" wurde mit langem Applaus gefeiert.