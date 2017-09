Retrospektive würdigt Karl Fred Dahmen in Duisburg

20.09.2017 Duisburg. Mit einer Retrospektive ehrt das MKM Museum Küppersmühle in Duisburg den Künstler Karl Fred Dahmen. Rund 110 Gemälde, Collagen und Objekte aus drei Jahrzehnten werden von diesem Freitag an dort zu sehen sein. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Leopold-Hoesch-Museum in Düren statt. Dort werden weitere 75 grafische Werke präsentiert.

Der 1981 verstorbene Karl Fred Dahmen war Mitbegründer der Düsseldorfer Künstlergruppe Gruppe 53 und nahm 1959 an der zweiten Documenta teil. "Wir möchten ihn als einen der Väter der deutschen Nachkriegsmoderne würdigen", sagte MKM-Direktor Walter Smerling. In diesem Jahr wäre Dahmen 100 Jahre alt geworden.

Die Retrospektive in Duisburg trägt den Titel "Das Prinzip Landschaft". Die Kuratoren beschreiben Dahmens Stil als Farblandschaften aus dicken, krustigen Lagen erdiger Farbe: "Wie ein Landschaftsgestalter trägt Dahmen Schicht über Schicht auf, um die Strukturen wie ein Archäologe unmittelbar wieder freizulegen." Landschaften seien die Konstante in Dahmens experimentellen Objekten sowie auf den traditionellen Leinwänden gewesen.

Die Ausstellung in Duisburg wird am 21. September von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eröffnet. Bis zum 5. November werden Dahmens Werke anschließend zu sehen sein. Im Leopold-Hoesch-Museum in Düren dauert die Ausstellung noch bis zum 26. November. (dpa)