Reliquien müssen umziehen: Münster schließt für zwei Jahre

23.07.2017 Bonn. Das Bonner Münster ist marode. Am Sonntag wird ein letzter Gottesdienst stattfinden, bevor die mindestens zwei Jahre dauernde Sanierungsphase beginnt. Dabei müssen auch die Reliquien der Stadtpatronen umziehen.

Vor einer zweijährigen Sanierung werden heute bei einer Prozession die Reliquien aus dem Bonner Münster geholt. Die Reliquien der Stadtpatrone und der Heiligen Helena kommen in die nahegelegene Kirche Sankt Remigius. Begleitet wird die Prozession vom Geläut der 260 Jahre alten Münster-Glocken - die ebenfalls zum letzten Mal für viele Monate in Bonn zu hören sind. In den nächsten Monaten werden dann Kunstschätze wie Bilder und Figuren eingelagert. Auch die große Orgel mit ihren 5000 Pfeifen muss teilweise auseinandergebaut werden.

In der 1000 Jahre alten Basilika sind die Mauern feucht und rissig, die Elektronik ist veraltet. Auch mit der Statik des Gebäudes gibt es Probleme. Nun soll die Kirche für mehr als 20 Millionen Euro aufwendig saniert werden. (dpa)