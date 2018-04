Precht, Gabriel und Hustvedt kommen zur phil.cologne

26.04.2018 Köln. Bekannte Philosophen wie Richard David Precht, US-Schriftstellerin Siri Hustvedt und Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel: Die diesjährige phil.cologne wartet mit großen Namen auf. Bei der sechsten Ausgabe des größten deutschen Philosophiefestivals in Köln werden vom 4. bis zum 9. Juni unter anderem Politiker, Wissenschaftler und Philosophen grundlegende Fragen diskutieren, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Insgesamt sind 45 Veranstaltungen geplant.

So sollen Gabriel und der Politologe Jan-Werner Müller die derzeitige Weltlage erörtern. Precht und der Armutsforscher Christoph Butterwegge diskutieren über Verteilungsgerechtigkeit und die US-Schriftstellerin und Philosophin Hustvedt analysiert das Verhältnis zwischen Körper und Seele.

16 Veranstaltungen richten sich an Schulklassen und werden in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert. So diskutiert beispielsweise der Sozialphilosoph Arnd Pollmann mit Zehntklässlern die Frage: "Warum ist es so schwierig, man selbst zu sein?". Zudem gibt es im Rahmen des Festivals eine Fachtagung zum Thema "Identität", die sich an Wissenschaftler und Lehrer richtet. (dpa)