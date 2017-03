Ponyhof und Macbeth aus China: Shakespeare Festival

10.03.2017 Neuss. Shakespeare wie auf dem Ponyhof und ein "Macbeth" aus Hongkong: Das Shakespeare Festival in Neuss zeigt in seiner 27. Auflage vom 9. Juni bis 8. Juli den großen englischen Dramatiker wieder in zahlreichen internationalen und frechen Inszenierungen. 33 Veranstaltungen im Nachbau des berühmten Londoner Globe Theaters an der Neusser Rennbahn bieten Shakespeare für Anfänger, für Kinder, aus China und Portugal oder im englischen Original, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Parallel zum Festival werden erstmals drei Shakespeare-Verfilmungen im Kino gezeigt.

Der "Macbeth" ist gleich zweimal zu sehen - von der portugiesischen Companhia do Chapitô aus Lissabon sowie vom Tang Shu-Wing Theatre Studio aus Hongkong. Eine NRW-Premiere ist "Pony Camp: Troilus & Cressida" der Münchner Otto-Falckenberg-Schule. Die Bremer Shakespeare Company präsentiert "Shakespeare durch die Blume". Mit dabei sind außerdem das Rheinische Landestheater, das Neue Globe Theater Potsdam, englische Compagnien, das belgische Ensemble Scherzi Musicali sowie die Jazzsängerin Caroll Vanwelden. (dpa)