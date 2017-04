Petzinka wird Rektor der Kunstakademie Düsseldorf

24.04.2017 Düsseldorf. Der Senat der Kunstakademie Düsseldorf hat Professor Karl-Heinz Petzinka für die nächste Amtsperiode zum neuen Rektor gewählt. Er werde nun der Landesregierung zur Bestellung vorgeschlagen und solle das Amt am 1. August dieses Jahres antreten, teilte die Kunstakademie am Montagabend mit. Petzinka folge auf Professorin Rita McBride, die seit 2013 Rektorin der Kunstakademie ist. Der 1956 in Bocholt geborene Petzinka ist seit bereits 2008 an der Kunstakademie Düsseldorf als Professor für Baukunst tätig.

Petzinka studierte an der RWTH Aachen. 1981 erhielt er in der Sparte Architektur den Förderpreis des Landes NRW für junge Künstlerinnen und Künstler und war in den Jahren 1986/87 Stipendiat der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo in der Kategorie Architektur. An der Bergischen Universität Wuppertal lehrte Petzinka ab dem Jahr 1988. Von 1994 bis zu seiner Berufung an die Kunstakademie war er Professor für "Entwerfen und Gebäudetechnologie" an der TU Darmstadt. (dpa)