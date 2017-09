NRW-Kinderbuchpreis für norwegisches Duo

18.09.2017 Düsseldorf. Der mit 5000 Euro dotierte Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen geht in diesem Jahr an das norwegische Autor-Illustrator-Duo Håkon Øvreås und Øyvind Torseter. Sie werden für das Kinderbuch "Super-Bruno" (Carl Hanser Verlag, München) ausgezeichnet, wie das NRW-Kulturministerium am Montag mitteilte.

Das prämierte Buch handelt von dem Jungen Bruno, der wütend ist, weil drei ältere Jungen seine selbst gebaute Hütte verwüstet haben. Als Bruno einen Superhelden-Film sieht, schreitet er mit seinen Freunden zur Tat.

Mit dem Preis wird jährlich ein herausragendes Kinderbuch ausgezeichnet, das für Erstleser geeignet ist und im Schulunterricht eingesetzt werden kann. Die Auszeichnung wird am 24. November in der Stadtbücherei Ahaus verliehen. (dpa)