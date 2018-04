Nächste Spielzeit: Oper vollendet Wagners Ring

12.04.2018 Düsseldorf. In der kommenden Saison plant die Düsseldorfer Oper elf Premieren. Ein Schwerpunkt ist der Ring-Zyklus von Richard Wagner, wie die Oper am Rhein am Donnerstag bei der Pressekonferenz für die Spielzeit 2018/19 berichtete: Mit der "Götterdämmerung" wird im Oktober Wagners "Der Ring des Nibelungen" zum Abschluss gebracht. Im Februar 2019 kommt als Uraufführung "Schade, dass sie eine Hure war" von Anno Schreier auf die Bühne. Die Oper am Rhein ist eine Theatergemeinschaft der Nachbarstädte Düsseldorf und Duisburg.

Die Tanzsparte bringt in der nächsten Saison Uraufführungen unter anderem von Ballettchef Martin Schläpfer und Ballettdirektor Remus Sucheana. In Düsseldorf tritt die preisgekrönte Compagnie von Schläpfer regelmäßig vor vollen Rängen auf. Die Auslastung in der laufenden Spielzeit liege bei 82 Prozent, die der Oper bei durchschnittlich 72 Prozent, berichtete das Musikhaus. Von Herbst 2019 an wird Sucheana den künstlerischen Bereich komplett übernehmen, Schläpfer wird Haus-Choreograph.

Weiter im Programm bleibt die videoanimierte Erfolgsinszenierung "Die Zauberflöte" von Barrie Kosky. Seit 2013 haben allein in Düsseldorf und Duisburg mehr als 100 000 Besucher eine der über 100 Vorstellungen besucht. (dpa)