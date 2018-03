Museum Folkwang zeigt Werke des Bildhauers Josephsohn

29.03.2018 Essen. Schweizer Bildhauerei in Essen: Das Museum Folkwang zeigt von Karfreitag an bis zum 24. Juni unter dem Titel "Existenzielle Plastik" Werke von Hans Josephsohn (1920-2012). Im Zentrum der Arbeit stehe die Grundform der menschlichen Figur, teilte das Museum am Donnerstag mit. Der Bildhauer aus der Schweiz habe versucht, die menschliche Existenz mit den Mitteln der Bildhauerei zu erfassen. In der Ausstellung zu sehen sind 120 Plastiken, Gipsmodelle und Zeichnungen des Künstlers seit den frühen 1950er Jahren. Zudem werden zwei Film-Dokumentationen über Hans Josephsohn gezeigt.