Museen in Münster planen Aausstellung zum Thema Frieden

28.04.2017 Münster. Anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges vor fast 100 Jahren ist in Münster eine Gemeinschaftsausstellung verschiedener Museen geplant. Unter dem Titel "Frieden. Von der Antike bis heute" wird am 28. April 2018 die Schau an fünf Orten eröffnet. Dabei wollen die Macher die Sehnsucht und das Ringen um Frieden aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Im Friedenssaal der Stadt unterschrieben dazu am Freitag die Kooperationspartner einen Vertrag, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mitteilte.

Beteiligt sind das LWL-Museum für Kunst und Kultur (Titel "Bilder vom Frieden - Wege zum Frieden"), das Kunstmuseum Pablo Picasso ("Picasso - Von den Schrecken des Krieges zur Friedenstaube"), das Archäologische Museum der Uni Münster ("Eirene / Pax - Friede in der Antike"), das Bistum Münster ("Wie im Himmel so auf Erden?") sowie das Stadtmuseum ("Der Westfälische Frieden im Wandel der Stadtgesellschaft").

Anlass ist neben dem Weltkriegsende vor 100 Jahren die Schließung des Westfälischen Friedens vor 370 Jahren in Münster und Osnabrück. Münster ist 2018 auch Gastgeber des 101. Deutschen Katholikentages. Das große Laientreffen steht unter dem Motto "Suche Frieden". (dpa)