Intensität ohne Strom

Mönchengladbach. Der Sänger Marius Müller-Westernhagen beweist beim Konzert in Mönchengladbach, dass er auch "unplugged" beherrscht.

Von Bernd Schuknecht, 01.09.2017

„Ihr seid wahnsinnig!“, attestiert Marius Müller-Westernhagen seinen rund 7500 Fans, die in den komplett bestuhlten SparkassenPark Mönchengladbach gekommen sind, um den 68-jährigen Rockmusiker einmal „unplugged“, also mit akustischen Instrumenten zu hören. Belohnt werden sie mit einem Konzert, bei dem einmal nicht das breitbeinig rockende „Alphatier“ die Stones auf Deutsch imitiert.

Mit „Geiler is' schon“ startet Westernhagen. Schon nach wenigen Takten wird deutlich, dass der schnoddrige Schlaks Theo sich längst überlebt hat, und sich hier ein sehr sensibler Musiker präsentiert. „Hass mich oder lieb mich“ stellt er mit dem nächsten Song seine Anhänger vor die Wahl. Diejenigen, die mit dem Akustikkonzept fremdeln, werden mit den unvermeidlichen Krachern wie „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“, „Willenlos“, „Mit 18“ oder „Sexy“, Letzterer mit deutlicher Anlehnung an eine beseelte Gospelekstase, besänftigt. Die Lieder verleiten erstmals nicht nur zum Tanzen, sondern vielmehr auch zum intensiven Zuhören, was mit klanglichen Finessen belohnt wird. Neue Klangatmosphären eröffnen zugleich auch neue Zugänge zu den Liedtexten.

Internationale Unterstützung

Unterstützt wird der gebürtige Düsseldorfer mit der Vorliebe für amerikanische Musik von einer exzellenten internationalen Band, die ihn während des Streifzugs durch Country, Blues, Folk, Cajun und Gospel mit akustischen Gitarren, vielfach mit stimmungsvollen Slide-Einlagen von Brad Rice, mit Geige, Piano, Saxofon, Tin-Whistle oder Akkordeon einfühlsam begleitet. Besondere Innigkeit verströmt „Durch Deine Liebe“, ein Duett mit Chorsängerin Lindiwe Suttle, die seit ein paar Wochen Müller-Westernhagen heißt. Spätestens beim Finale mit „Freiheit“ dürften auch die Fans versöhnt worden sein, die die alten Originale „mit Strom“ vermisst haben.