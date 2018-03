Mariele Millowitsch traurig über Bühnenschließung

19.03.2018 Köln. Mariele Millowitsch (62) ist traurig über die Schließung des Kölner Millowitsch-Theaters. Die Traditionsbühne hat am kommenden Sonntag (25.3.) ihre letzte Vorstellung. "Man hat es natürlich schon eine ganze Zeit lang kommen sehen", sagte die aus zahlreichen Fernsehrollen bekannte Schauspielerin ("Nikola") in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Sie könne die Entscheidung ihres Bruders und derzeitigen Theaterleiters Peter Millowitsch, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, durchaus nachvollziehen. Das Volkstheater habe es heute schwer. Auch ihr Vater Willy Millowitsch (1909-1999) hätte da in Schwierigkeiten geraten können: "Das hätte ihm auch passieren können."