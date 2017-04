Letzte Runde für "Truck Tracks Ruhr"

06.04.2017 Essen. Beim Kunstprojekt "Truck Tracks Ruhr" wurden die Zuschauer in einem Laster durch die Gegend gefahren, mussten zuhören und durften rausgucken. Ein Jahr lang fuhr der Kunst-Truck nacheinander durch sieben Revierstädte. Jetzt ist Schluss.

Der zu einem Kunstraum umgebaute Lastwagen des Projekts "Truck Tracks Ruhr" dreht an diesem Samstag in Essen seine letzte Runde. In den vergangenen zwölf Monaten hat der Lkw, auf dessen Ladefläche eine Zuschauertribüne montiert ist, Rundfahrten in insgesamt sieben Ruhrgebietsstädten unternommen. Die Zuschauer hatten dabei durch verspiegelte Scheiben an der Längsseite auf Ruhrgebietsszenen und -orte geblickt. Der Truck hielt etwa vor einer Autowaschanlage, einer Hausmüllsortieranlage oder einem Hafengelände. Hörspiele und Musik von insgesamt 49 Künstlern untermalten die Aussichten. Es ging um neue Blicke auf das Ruhrgebiet.

Die Macher von der Kunstorganisation Urbane Künste Ruhr und dem Berliner Theaterkollektiv Rimini Protokoll zogen am Donnerstag eine positive Bilanz. Die Auslastung habe bei über 97 Prozent gelegen. Fast alle Fahrten seien ausverkauft gewesen. Die ungewöhnlichen Stadtrundfahrten erlebten demnach ingesamt rund 5600 Besucher. Zwei Filmemacher haben das Projekt begleitet und aus dem Material eine Videoinstallation geschaffen. Sie ist vom 19. August an unter dem Titel "Truck Tracks Ruhr - The Compilation" in der Mischanlage der Kokerei Zollverein in Essen zu sehen (bis 30. September). (dpa)