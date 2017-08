Laschet: "K.O. Götz bleibt in seiner Heimat NRW unvergessen"

21.08.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den am Samstag gestorbenen Maler K.O. Götz gewürdigt. Götz habe "wesentlich dazu beigetragen, dass die deutsche Kunst in den Jahrzehnten nach der Kulturbarbarei weltweit respektiert und geschätzt wurde", betonte Laschet am Montag. Götz wurde 1914 in Aachen geboren und war 20 Jahre lang bis 1979 Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. "Götz bleibt in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen unvergessen", versicherte Laschet, seine Arbeiten seien "ein Jahrhundertwerk".