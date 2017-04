Kurator Enwezor erhält Internationalen Folkwang-Preis 2017

03.04.2017 Essen/München. Für seine Verdienste um die Vermittlung von Kunst erhält der Münchner Kurator Okwui Enwezor den Internationalen Folkwang-Preis 2017. Der künstlerische Leiter und Geschäftsführer des Hauses der Kunst in München gehöre zu den produktivsten Kuratoren und Theoretikern moderner und zeitgenössischer Kunst, teilte das Museum am Montag in Essen mit. Der Preis ist mit 25 000 Euro dotiert. Die Verleihung an den 53-Jährigen ist für den 9. Oktober geplant.

"Sein größter Erfolg ist es, zeitgenössische Kunst jenseits des euro-amerikanischen Kanons ins internationale Bewusstsein zu bringen", sagte der Vorsitzende des Folkwang-Museumsvereins, Ulrich Blank, laut einer Mitteilung. Dies mache ihn zu einem der weltweit einflussreichsten Kunstvermittler der vergangenen Jahrzehnte.

Der aus Nigeria stammende Enwezor ist seit 2011 Chef im Haus der Kunst. Er war künstlerischer Leiter der 56. Biennale in Venedig 2015 und der Documenta 11 in Kassel 2002.

Mit dem Preis zeichnet der Folkwang-Museumsverein seit 2010 Personen und Institutionen aus, die sich um die Vermittlung von Kunst an eine breite Öffentlichkeit besonders verdient gemacht haben. Er wurde bislang dreimal vergeben. (dpa)