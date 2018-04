Kölner "Temporary Gallery" bekommt Preis für Kunstvereine

05.04.2018 Köln. Die Kölner "Temporary Gallery" erhält den mit 8000 Euro dotierten Preis für Kunstvereine. Damit werde vor allem das "Programm dieser Institution gewürdigt, das im Kontext der dichten Kunstszene im Rheinland unübersehbar und eigenständig" sei, teilte die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV) am Mittwochabend mit. Der Preis wird seit 2006 in Kooperation von ADKV und der Art Cologne verliehen. Die "Temporary Gallery" wurde im Jahr 2009 als Verein gegründet, um auswärtigen Galerien als Spielstätte in Köln zu dienen. Das Konzept wurde mittlerweile modifiziert zugunsten von mehreren Einzel- und Gruppenausstellungen.