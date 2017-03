Köln legt Grundstein für neues Stadtarchiv

Ein Kranwagen steht in der Einsturzstelle des Stadtarchivs in Köln.

17.03.2017 Köln. Vor acht Jahren versank in Köln das größte deutsche Kommunalarchiv in der Erde. Der Unglücksort klafft immer noch wie eine Wunde in der Stadt. An anderer Stelle wird nun der Grundstein für ein Ersatzgebäude gelegt.

Rund acht Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs legt die Stadt heute den Grundstein für einen Neubau an anderer Stelle. Entstehen soll das modernste kommunale Archiv Europas. Nach Angaben der Stadt werden die Kosten für den Neubau mit 80,5 Millionen Euro beziffert. Mit der Fertigstellung wird 2020 gerechnet. Das alte Archiv war am 3. März 2009 eingestürzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Baugefährdung weiterhin gegen 94 Beschuldigte. Es wird angenommen, dass Bauarbeiten für eine neue U-Bahnhaltestelle zu dem Unglück führten, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Viele der bis zu 1000 Jahre alten Archivalien wurden damals beschädigt. (dpa)