Jazzfest Gronau: Helge Schneider und Amy Macdonald dabei

24.11.2017 Gronau. Jazz und Blues im Münsterland: Helge Schneider und die britische Musikerin Amy Macdonald stehen beim 30. Jazzfest in Gronau auf der Bühne. Zu den weiteren Gästen an den zwölf Festivaltagen zwischen dem 22. April und 6. Mai 2018 zählen Götz Alsmann und die Band Frida Gold, wie das Kulturbüro der Stadt am Freitag mitteilte. Helge Schneider wird demnach gemeinsam mit dem Schlagzeuger Pete York am ersten Festivaltag in der Bürgerhalle auftreten.

Bei der Programmauswahl setzten die Veranstalter auf die bewährte bunte Mischung aus Jazz, Blues, Funk und anderer Klänge. Neben den Konzerten bekannter Musiker wird es in der Stadt während des Festivals auch zahlreiche kleinere Open-Air-Veranstaltungen geben. (dpa)